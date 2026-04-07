MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, taktığı yüzük ve rozetteki mesaj damga vurdu. Bahçeli'nin özel tasarım yüzük ve rozetinde, Hud Suresi 112. ayette yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesinin işlendiği görüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet ise dikkatlerden kaçmadı.

HUD SURESİ 112. AYET, YÜZÜĞE İŞLENDİ

Bahçeli'nin taktığı yüzükte Hud Suresi 112. ayetten alınan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesi hem üst kısımda hem de yan yüzeylerde yer aldı.

Bahçeli'nin yüzük ve rozetindeki 'ayet' detayı!

MHP liderinin rozetinde ise yine Hud Suresi 112. ayetin yer aldığı bir özel bir mine işçiliğine yer verildi.

Bahçeli'nin yüzük ve rozetindeki 'ayet' detayı!

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Tarihi önemde bir dönüm noktasıdır. Oyalanmaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki barış teslimiyet değildir. Barış taviz değildir. Barış adaletin, kardeşliğin ve milli birliğin birlikte yükseldiği bir ülküdür." ifadelerini kullandı.

