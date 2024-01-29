Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: İzin verilmeyen siyasi yardımlar büyük felaketin habercisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran’da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan toplantıda, "Gazzeye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlık ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum." ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran’da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gazze'deki insani drama değinen Fidan, "On binlerce masum Filistinli günlerdir dünya kamuoyu gözü önünde katledilmekte. Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından rehin alınmış on binlerce insanın açlık ve salgınla karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başbakanı ve sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşmelerimiz olacak. Bu iyi ilişkileri daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, onun sürekli arayışı içerisinde olacağız.

Her alanda ikili ilişkikileri ilerletme yolunda, adım atma yolunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

'HACMİMİZİ 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMA HEDEFİMİZ VAR'

İrili ufaklı çok konuda kesintisiz devam eden çalışmalarımız var. Ehliyetlerin tanınmasından, vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına kadar...

Amacımız 2024 yılı içerisinde Birinci Yüksek Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantımızı yapmak, liderlerimizi bir araya getirerek hacmimizi 2 milyar dolara kadar ulaştırma gibi bir hedefimiz var.

Şu anda sahip olduğumuz iş birliği var olan potansiyelin oldukça gerisinde. Biraz gayrete ve emeğe ihtiyacımız var, her iki taraftan.

Başka alanlarda da değerli meslektaşımla görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel konuları değerlendirdik.

Türkiye'den Karadeniz Ekonomik İş Birliği Başkanlığı'nı devraldıkları için tebrik ediyorum.

GAZZE'DE DEVAM EDEN TRAJEDİ

On binlerce masum Filistinli günlerdir dünya kamuoyu gözü önünde katledilmekte. Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından rehin alınmış on binlerce insanın açlık ve salgınla karşı karşıyayız.

Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlık ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum.