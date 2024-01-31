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    • CHP'de 'İmamoğlu' istifaları: Yeni adresleri BBP oldu

    Yerel seçimler için aday belirleme süreçleri CHP'de parti içi krize neden oldu. Adana Kozan'da CHP'li Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Meclis Üyesi Atalay Özer, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek istifa ederek BBP'ye geçti. Ağca, "Kozan hakkında İstanbul’dan İmamoğlu’nun karar vermemesi lazım" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
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    Chp, Adana, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Siyasi partilerde, yerel seçim hareketliliği sürüyor. Partiler odaklarını adaylarına vermiş durumda. Adaylık süreçlerinin tartışmalara neden olduğu partilerden biri de CHP. Son olarak Adana'nın Kozan ilçesinde adaylık krizi patlak verdi.

    CHP’li Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Meclis Üyesi Atalay Özer, CHP adayının İstanbul’dan belirlenmesine tepki göstererek partiden istifa etti ve Büyük Birlik Partisi'ne geçiş yaptı. İkili, BBP Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal'la birlikte ortak açıklama yaptı.

    CHP'de 'İmamoğlu' istifaları: Yeni adresleri BBP oldu

    Hakan Ağca, Ekrem İmamoğlu’nun 'ikili ilişkileri ile adaylığına taş koyduğunu' iddia ederek, “Elif gibi dimdik durmanın içini tamamı ile doldurmak için, bir yerde yolsuzluk, uygunsuzluk varsa orada olmayan Kozanlının hakkını savunmak için, temiz siyaset için gerekirse parti değiştiririz" dedi.

    CHP'de 'İmamoğlu' istifaları: Yeni adresleri BBP oldu

    'İMAMOĞLU'NUN KOZAN HAKKINDA KARAR VERMESİNE KARŞI ÇIKTIK'

    Temiz siyaset için bu yola girdiğini belirten Ağca, şu ifadeleri kullandı:

    "Gürdal Topal'ı 31 Mart günü 'temiz insan, temiz siyaset' olması için destekliyorum. Temiz insanlarla siyaset yaparız. Perşembe akşamı CHP Genel Başkan Yardımcısı 'aday sizsiniz' dedi. Her şey tamam. Meclis üyeleri tamam. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, Kozan’da yaşamayan, Kozan’da ayak izi olmayan insanların Kozan hakkında karar vermesine karşı çıktık. Onun için Gürdal Topal ile yürüme kararı aldık. Diğer iki adayın da bizlerle bir yakınlığı yok. Kozan için bir gelecekleri olduğunu da düşünmüyorum. Biz Kozan için buradayız. Biz genel bir siyaset yapmıyoruz, Kozan’a hizmet için adayız. Siyasi partiler bizim aramıza giremez. CHP’den, MHP’den, AK Partiden bizleri destekleyen seçmenler olacak."

    Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Ağca, "Kozan hakkında İstanbul’dan İmamoğlu’nun karar vermemesi lazım” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ChpAdanaYerel Seçim
    Haberler > Politika > CHP'de 'İmamoğlu' istifaları: Yeni adresleri BBP oldu
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