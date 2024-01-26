CHP'de Kılıçdaroğlu tasfiyesi! Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa etti. İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dedi.

38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle CHP'de değişim tartışmaları tam son buldu derken, ana muhalefet partisi CHP'de eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu krizi yaşanıyor. Yerel seçimler hızla yaklaşırken 2019 yılından bu yana CHP'den Ataşehir Belediyesi Başkanılığı görevini yürüten Battal İlgezdi yeniden aday gösterilmemesi krizi daha da büyüttü. İlgezdi 'tasfiye ediliyoruz' diyerek istifa ettiğini duyurdu.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU TASFİYESİ

İlgezdi'nin istifa ettğini Gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu. CHP'li gazeteci Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin partisinden, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dediğini söyleyerek istifa ettiğini söyledi.

"CHP'NİN HOYRATÇA HARCANMASINA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

İstifa haberlerinin ardından Battal İlgezdi sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. İlgezdi, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor.

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."