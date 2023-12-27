CHP’de teröre karşı ortak bildiri rahatsızlığı! 'İmza atmamız lazımdı'

27 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:37

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 asker şehit oldu. Türkiye'nin dört bir yanında şehitler, tekbirler ve dualar eşliğinde toprağa verilirken PKK'nın saldırılarına karşı operasyonlar düzenlendi ve birçok hedef hava harekatı ile yok edildi.

Türkiye şehitlerine ağlarken, siyaset arenasında hareketlilik yaşandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarına karşı ortak bir bildiri yayımlandı. Ancak, CHP ve DEM Partisi bu bildiriye imza atmadı.

"İMZA ATMAMIZ LAZIMDI"

CHP'nin bu kararı, parti içinde tepkilere neden olurken, birçok milletvekili, bildiriye imza atmama kararının yanlış olduğunu belirterek itiraz etti. Kulislerde, CHP'nin bu kararının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yanlış bulunduğu konuşuluyor.

Bazı milletvekillerinin "imza atmamız lazımdı" düşüncesini dile getirmesiyle birlikte, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da parti kararından rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Diğer yandan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday lansman toplantısını şehitler nedeniyle 5 Ocak'a ertelemişti. Ancak, kararın lansmana katılacak milletvekili sayısının düşük olması nedeniyle alındığı iddiası ortaya atıldı.

Bir CHP'li milletvekili, "Kimi İmamoğlu'na tavırlı olduğu için, kimi yoğunluğu nedeniyle katılmayacağını ifade etti" dedi.