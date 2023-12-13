CHP’li vekilden yobaz açıklama

13 Aralık 2023 04:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 04:21

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Özcan, “Yobaz, yoz, gericiliğin kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde, böyle bir kardeşimizin aday çıkması bana göre anlamlıdır” dedi.

Özcan’ın skandal açıklamaları infial uyandırdı. Düzce’deki birçok sivil toplum kuruluşu CHP’li vekile “Çok talihsiz bir açıklama oldu” diye tepki gösterdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP’li Özcan Yığılca ilçemizde adayı övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hâlen vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte asıl yobaz budur, yoz zihniyet budur. Ayrıca Düzce’yi ve ilçelerimizi de hiç tanımadığı nasıl da belli oldu” ifadelerini kullandı.

Yoğun tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını savunan CHP’li Talih Özcan “sözlerim maksadını aşmıştır” diyerek özür diledi.