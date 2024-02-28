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    • Haberler > Politika > CHP'liler oy istedi Soylu gülerek cevap verdi: Oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin

    CHP'liler oy istedi Soylu gülerek cevap verdi: Oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;liler oy istedi Soylu gülerek cevap verdi: Oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin
    İstanbul, Seçim, Süleyman Soylu, Chp, Murat Kurum, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski İçişleri Bakanı Soylu, Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum'u desteklemek adına seçim çalışmaları kapsamında Kemerburgaz'da seçmenlerle buluştu. CHP standını ziyaret eden Soylu, o ana dair fotoğrafları paylaşarak "Onlar oyumuza talip oldu. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin' dedim" ifadelerini kullandı. 

    Yerel seçimlere sayılı günler kala, başkan adaylarıyla beraber partililer de adaylarını desteklemek için sokaklara çıktı. Seçmenlerle buluşan isimlerden  birisi de eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu. 

    Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a destek için Kemerburgaz'da vatandaşlarla bir araya gelen Soylu burada CHP standını da ziyaret etti. 

    CHP'liler oy istedi Soylu gülerek cevap verdi: Oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin - 1. Resim

    'SİYASİ NAZİRELER VARDIR'

    O anlara dair fotoğrafları paylaşan Soylu, paylaşım notunda 'Gülüştük, çünkü...' deyip şunları yazdı: 

    Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik.  Gülüştük, çünkü; onlar oyumuza talip oldu.  “Oyunuzu bize verin” dediler. Ben de “oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin” dedim.

    Siyasetin nazireleri vardır.  Hoşgörüleri için sağ olsunlar.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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