CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: İl olmak için referanduma gidilebilir
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP ve DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' ile Esenyurt'ta aday gösterdiği Ahmet Özer, ilçenin 7 büyükşehirden ve 57 ilden daha büyük olduğunu söyleyip 'İl olur mu?' sorusuna cevap verdi. Özer, kararı genel idarenin verebileceğini ancak halkın da referandumla böyle bir talepte bulanabileceğini ifade etti.
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, başkan adayları çalışmalarına hız verdi. Aday belirleme sürecini tartışmalarla atlatan CHP, DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptıklarını açıklamış bu çerçevede Esenyurt adayı Ali Gökmen'i adaylıktan çekerek Ahmet Özer'i aday göstermişti.
Seçim çalışmaları kapsamında bir röportaj veren Özer, tartışmalı açıklamalara imza attı.
'HALK TALEPTE BULUNABİLİR'
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını taşıyan ilçenin il olma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Özer, 'referandumu' işaret edip şunları söyledi:
Esenyurt'un il olup olmaması genel idarenin vereceği bir karardır. Esenyurt halkı da referandumla böyle bir talepte bulunabilir ama bizim gelir gelmez bir çalışmamız yok.
Kaynak: Türkiye Gazetesi