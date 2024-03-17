CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: İl olmak için referanduma gidilebilir

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mart 2024 17:25 - Güncelleme: 17 Mart 2024 17:49 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP ve DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' ile Esenyurt'ta aday gösterdiği Ahmet Özer, ilçenin 7 büyükşehirden ve 57 ilden daha büyük olduğunu söyleyip 'İl olur mu?' sorusuna cevap verdi. Özer, kararı genel idarenin verebileceğini ancak halkın da referandumla böyle bir talepte bulanabileceğini ifade etti.