'Cumhur' Trakya'da yükselişe geçti

Edirne’de yüzde 4’lük fark eridi, AK Parti’nin adayı öne geçti. Kırklareli’de ibre Cumhur İttifakı adayına döndü. Tekirdağ’da da kıyasıya yarış var.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhur İttifakı, 2019’da kazanamadığı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de bu seçimlerde zafere yakın. Edinilen bilgilere göre, Edirne’de bir önceki yerel seçimlerdeki yüzde 4’lük fark eridi. AK Parti’nin kadın belediye başkan adayı Belgin İba öne geçti.

Bazı anketlerde İba’nın CHP adayına gözle görülür şekilde fark attığı öğrenildi. Başa baş bir yarışın sürdüğü Kırklareli’de de Cumhur İttifakı’nın ortak adayı MHP’li Derya Bulut’un kazanma ihtimalinin her geçen gün arttığı belirtiliyor.

YÜKSEL ARADAKİ FARKI KAPATTI

2019 seçimlerinde de aday olan Bulut, 248 oy farkla kaybetmişti. Tekirdağ’da ise yüzde 8 oy farkıyla seçimleri kaybeden Cumhur İttifakı, bu sefer muhalif seçmende de karşılığı olan Cüneyt Yüksel ile seçimlere girme kararı aldı. Yüksel’in aradaki farkı kapattığı kulislerde konuşuluyor.

Mevcut yönetimlerdeki memnuniyetsizlik ve AK Parti hükûmetlerinin 21 yılı aşkın bir süredir bölgeye yaptığı yatırımların anketleri olumlu etkilediği belirtiliyor. AK Parti hükûmetleri, Türkiye’nin imalat sanayinde ve tarımsal üretimde en gelişmiş kesimlerinden biri olan Trakya Bölgesi’ne, göreve geldiği ilk günden bu yana 350 milyar liraya yakın yatırım yaptı.