Erdoğan'dan CHP'ye 'savaş çığırtkanlığı' tepkisi: Muhalefete prim vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde vatandaşlardan seçim sözü alarak, "Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum" dedi. CHP'ye 'savaş çığırtkanlığı' tepkisi gösteren Erdoğan, "CHP ve ortakları gibi meseleye Batılıların gözünden değil milletimizin gözünden baktık. Ama biz muhalefetin savaş tellallığına prim vermedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Erdoğan gündeme dair açıklamalarından sonra Giresun'un belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı.

GİRESUN'UN TÜM ADAYLARI

İşte Giresun'un belediye başkan adayları:

Giresun Belediye Başkan Adayı: Aytekin Şenlikoğlu

Bulancak : Emrullah Guguk

: Emrullah Guguk Dereli : Kazım Zeki Şenlikoğlu

: Kazım Zeki Şenlikoğlu Doğankent : Rüşan Özden

: Rüşan Özden Tirebolu : Ömer Hıdır

: Ömer Hıdır Piraziz : Esat Ayyıldız

: Esat Ayyıldız Görele : Ahmet Süleymanoğlu

: Ahmet Süleymanoğlu Güce : Aytekin Boduroğlu

: Aytekin Boduroğlu Keşap : Muhammed Tuncay Arışan

: Muhammed Tuncay Arışan Espiye : Mustafa Karadere

: Mustafa Karadere Çamoluk : Ergün Bakırhan

: Ergün Bakırhan Çanakçı : Sedat Koca

: Sedat Koca Şebinkarahisar : Ömer Şentürk

: Ömer Şentürk Alucra : Faruk Demirağ

: Faruk Demirağ Yağlıdere : Ömer Bayram

: Ömer Bayram Yavuzkemal: Adem Önal

'GİRESUN YİNE KENDİNE YAKIŞANI YAPTI'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevinci sevincimiz, acısı acımız, bayramı bayramımız olan Giresun... Seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Milli iradenin şehri Giresun, seni bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Her bir Giresunlu kardeşime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Giresun bugün her zamanki gibi yine güzel. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum.

Giresun'a olan şükran borcumu ödemek istiyorum. Giresun şu ana kadar girdiğimiz seçimlerde bizi yalnız bırakmadı. Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda 61 oy oranıyla, ikinci turda yüzde 65 oy oranına yaklaşan Giresunlulara şükranlarımı sunuyorum.

'YİNE REKOR OY ALACAĞIMIZDAN ŞÜPHE DUYMUYORUZ'

Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer, il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum.

Giresun'da kapı kapı, hane hane dolaşmaya hazır mısınız,? Pazarda, caddede her yerde biz olacağız. Yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz.

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ÇARESİZ BIRAKMADIK'

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya gerçekten çok sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in yanındaki Rusya-Ukrayna savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. On binlerce insan öldü ve yaralandı. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.

Çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz. Doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı günlerde, benim ülkemde doğal gaz aynı fiyatta devam etti.

Petrol Gabar'dan çıkıyor mu? çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın pek çok ülkesinde açlıklar, yoksulluklar yaşandı. Türkiye, tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde istihdamdan taviz vermedik. Toplumumuzdan yana yer aldık. Güçlü sağlık altyapısı sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

'SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTILAR'

O dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız ithamlarla Rusya'yı suçlayacak kadar ileri seviyeye taşıdılar. CHP ve ortakları gibi meseleye Batılıların gözünden değil milletimizin gözünden baktık. Ama biz muhalefetin savaş tellallığına prim vermedik.

'DIŞ POLİTİKADA TEK BİR AMACIMIZ VAR'

Bugün de attığımız her adamı Türkiye eksenli atıyor. Milletimizin ve devletimizin menfaatini düşünüyoruz. Bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken yeni düşmanlıklar olmasın diye çaba harcıyoruz. Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır.

'RAMAZAN'DA GAZZE'YE DAHA FAZLA YARDIM ETMEK BİZİM KARDEŞLİK GÖREVİMİZDİR'

Gazze'deki akan kanı durdurmak istiyorsak kardeşlerimizle safları sıklaştırmamız gerekiyor. Ziyaretlerimizde Filistin meselesini detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Gazze'ye yaptığımız yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içerisinde hareket ettik. Önümüz Ramazan... İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor, İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir."