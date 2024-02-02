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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! Bugün Bursa adayları yarın deprem bölgesi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! Bugün Bursa adayları yarın deprem bölgesi
    Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Bursa, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmalarına hız verdi. Bugün Bursa ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Erdoğan, hafta sonu Hatay ve Gaziantep’e gidecek. Haftaya ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman’a ziyarette bulunacak.

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün Bursa’nın ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili çalışmalarda da sona gelindiği öğrenildi.

    ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN

    Bursa’dan sonra yarın Hatay’a gidecek olan Cumhurbaşkanı, toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına katılacak. Ardından pazar günü Gaziantep’e geçecek olan Erdoğan, Şahinbey’de Şehir Hastanesi Açılış Törenine katılacak, İslahiye’de deprem konutlarını teslim edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’a, çarşamba günü Şanlıurfa’ya, perşembe günü de Adıyaman’a giderek deprem konutlarını teslim etmesi planlanıyor.

    Öte yandan cumartesi günü Erzurum ilçe belediye başkan adaylarının AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Kayseri adaylarını Mustafa Elitaş, Kocaeli adaylarını Ali İhsan Yavuz’un ilan etmesi bekleniyor. Pazar günü ise Elitaş’ın Denizli, Yavuz’un Malatya adaylarını açıklaması öngörülüyor. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Antalya, Balıkesir, Tekirdağ ve Manisa adayları tanıtım toplantısına katılacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Recep Tayyip ErdoğanAK PartiBursa
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! Bugün Bursa adayları yarın deprem bölgesi
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