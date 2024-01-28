Devlet Bahçeli, MHP'nin ilk mitinginde: 'Bugünkü CHP bitmiştir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin ilk mitingini düzenlediği Mersin'de konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim startını Mersin'den verdi.

Bahçeli'nin "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Mersin, gücüne güç katacak, yükseldikçe yükselecek. Herkesin elinden tutacağız. Bağın, bahçenin, bostanın bereketi olacağız. Mersin'den Antalya'ya kadar otoyollarının tünellerini tamamlayıp Toroslar'ın iki yakasını kenetleyeceğiz.

Önümüzdeki beş yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Mersin'i daha da büyütmek, geliştirmek arzusundayız. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarına, Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'dır.

'MERSİN AYAK BAĞLARINI SÖKÜP ATACAK'

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yalan belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.

SOYKIRIM DAVASI AÇIKLAMASI: HİÇBİR ÜLKE YOK SAYAMAZ

114 gündür çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Masum insanları hedef alıyor. Artık bu kan durmalı. Silahlar susmalıdır. İki devletli çözüm iklimi oluşmalıdır. İhtiyati tedbir kararı alınması müspet bir gelişmedir. İnsani taleplere tercüman olan bu ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez, yok sayamaz, üç maymunu oynayamaz.

'BUGÜNKÜ CHP İŞGAL EDİLMİŞTİR'

Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir. Mersin'i DEMlenmiş CHP musibetinden arındırmak mecburiyettir. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu kalmamıştır. Zafer Türk milletinindir.

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