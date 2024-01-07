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    Erdoğan hastanede ziyaret etmişti, Halil Özcan’dan acı haber

    AK Parti eski Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’ı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Özcan’dan acı haber geldi.

    Erdoğan hastanede ziyaret etmişti, Halil Özcan’dan acı haber
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti eski Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Halil Özcan, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

    59 yaşındaki Özcan 24, 25, 26 ve 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti.

    Özcan ayrıca 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.

    ERDOĞAN ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta eski milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Erdoğan ve Özcan kısa bir süre sohbet etmişti.

    HALİL ÖZCAN KİMDİR?

    1964 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler bölümünü okuyarak yükseköğrenimini tamamladı. 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.

    Özcan'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanHastane
    Haberler > Politika > Erdoğan hastanede ziyaret etmişti, Halil Özcan’dan acı haber
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