Erdoğan hastanede ziyaret etmişti, Halil Özcan’dan acı haber

7 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 16:52

AK Parti eski Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Halil Özcan, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Özcan 24, 25, 26 ve 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti.

Özcan ayrıca 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.

ERDOĞAN ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta eski milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Erdoğan ve Özcan kısa bir süre sohbet etmişti.

HALİL ÖZCAN KİMDİR?

1964 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler bölümünü okuyarak yükseköğrenimini tamamladı. 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Özcan'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.