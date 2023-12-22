Eski ortaklar sandıkta rakip! Akşener, İstanbul ve Ankara adaylarını netleştiriyor

22 Aralık 2023 05:16 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 05:16

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP ile ittifak çalışmalarını sona erdiren, seçimlere hür ve müstakil gireceklerini açıklayan İyi Parti’de yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar İzmir, Eskişehir, Trabzon’un da aralarında bulunduğu birçok belediye başkan adaylarını açıklayan İyi Parti’de aday belirleme için yoğun mesai yapılıyor.

KULİSLERDEN ANKARA VE İSTANBUL İDDİALARI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti ittifakı ile CHP’ye kazandırdığı İstanbul ve Ankara’da ise aday bulmada sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre iki büyükşehirde iki isim ön çıkıyor. Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’yu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına ise Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’yu çıkarmayı düşündüğü iddia ediliyor.

İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İmamoğlu’nun kazanması için ter döken Kavuncu’nun, şimdi ise İmamoğlu’na karşı yarışacağı konuşuluyor. Akşener’in yeni yıl gelmeden adayların hemen hemen hepsini açıklamayı planladığı, finali ise İstanbul ve Ankara adaylarıyla yapacağı, Kavuncu ve Zorlu’nun adaylıklarını ilan ettikten sonra sahaya ineceği belirtiliyor.

Bu arada Ankara’da İyi Parti’nin Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanları görevlerinden alındı.