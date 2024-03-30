Fatih Erbakan'ın danışmanı Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli

YRP’nin Cumhur İttifakı çatısı altında olması gerektiğine vurgu yapan Mollaismailoğlu, “Hiçbir Millî Görüşçü bu vebali yüklenmez. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilmeli” çağrısı yaptı.

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Yeniden Refah Partisi (YRP) yerel seçimlere ise tek başına girme kararı aldı. Bu tercihin CHP’ye yarayacağına dikkat çekilirken parti içerisinden tepkiler peş peşe geldi. İlk olarak YRP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti. Pamukçu “İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi. Partiye FETÖ’yü aldılar” açıklamasını yaptı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile 35 yıl çok yakın çalışan MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz de YRP’nin Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’u desteklemesini istedi. Akyüz, YRP’ye “Son güne kadar onlara söyleyeceğim şey şu: Seçimden çekilin, adayı çekin ve bu vebali almayın” diye seslendi.

TÜRKİYE’DE ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ

Son olarak YRP Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak ülkede şartların ve ittifakların değişmediğini belirtti. Türkiye karşıtlarının bu seçimlerin özellikle İstanbul ayağını “2028 seçimlerinin provası” olarak değerlendirdiğini dile getiren Mollaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bu seçimi alırlarsa 2028 seçimlerinde Türkiye’mizi girdiği bağımsızlık mücadelesinden döndürebilecek şansı yakalayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir Millî Görüşçü onların değirmenine su taşıyamaz, hiçbir Millî Görüşçü bu vebali yüklenmez. Hiçbir Millî Görüşçü Devrim Otomobilinin üzerine beton dökenlere ‘Buyurun KAAN’ın kanatlarını da kırın’ diyemez. Hiçbir Millî Görüşçü Yunanistan’ın hatırına Ayasofya’da okunan ezandan vazgeçemez. Tabii ki sorunlarımız var. Hayırda motor, şerde fren vazifesi üstleneceğiz."

İKİNCİ BİR SAADET OLURUZ

Daha önce Cumhur İttifakı’na verilen desteğin tabanda ciddi bir dalgalanmaya yol açarak partilerini Meclis’e taşıdığını aktaran Mollaismailoğlu, partilerinin bu tutarlılığı devam ettirebilirse Türkiye’nin geleceğinde çok önemli vazifeler üstleneceğini bildirdi.

Mollaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ne yazık ki Genel Başkan’ımızın etrafındaki küçük bir azınlık, Millî Görüş’ün bizden beklediği şeylere değil, süfli dünyalıklara tamah ederek partimizi ilerlediği doğru çizgiden çıkarmış, 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyunda kazandığı büyük teveccühü tam tersine çevirmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nda yer almak, Millî Görüş’ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakı’nın desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir, iki kişinin ihtirası yüzünden Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır."