Gelecek Partili isim istifa ettiğini duyurdu

Yeniden Refah Partisi'nde yaşanan istifa depreminin ardından dikkat çeken bir ayrılık da Gelecek Partisi'nde yaşandı. Gelecek Partili ilçe başkanı istifa ettiğini duyurdu.

Ağustos ayında Ahmet Davutoğlu dahil tüm Gelecek Partisi mensuplarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu söz konusu iddiaları yalanlarken, partide dikkat çeken bir istifa yaşandı.

GELECEK PARTİLİ İSİMDEN İSTİFA KARARI

Manisa’nın Kula ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Okan Camcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Milletin çıkarını savunan ve milletin iradesine saygı duyan her kulvarda yerimizi alacağız. Bizleri destekleyen yanımızda olan tüm dostlarımıza sevdiklerimize büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verdi.