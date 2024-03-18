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Haberler > Politika > Hakan Fidan'dan 'Kurtlar Vadisi' açıklaması

Hakan Fidan'dan 'Kurtlar Vadisi' açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da gençlerle bir araya gelen Bakan Fidan, kendisine yönelik yapılan Kurtlar Vadisi dizisi editleri için 'Kaderimiz' yorumunu yaptı. Fidan, 14 yaşından bu yana devletin birçok kademesinde hizmet verdiğini söyleyip "Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olduğu zaman; artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iftar sonrası Fetih Müzesi'nde gençlerle buluştu. Burada kendisine yönelik yapılan ünlü dizi Kurtlar Vadisi  ve Abdullah Çatlı editleri sorulan Fidan, gülümseten bir cevap verdi. 

14 yaşından bu yana devletin birçok kademesinde hizmet verdiğini söyleyen  Fidan editler hakkında şunları söyledi:

'KADERİMİZ'

Zaman zaman benimle ilgili bazı capsleri gösteriyorlar. Yani çok fazla Kurtlar Vadisi ile...Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olduğu zaman; artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor.

Ben de artık ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, kaderimiz.

Fidan’ın cevabı sonrası gençler büyük bir coşkuyla alkışladı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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