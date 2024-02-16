Haluk Levent'in ardından CHP'den Aylin Kotil'e de Hatay teklifi

Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesinin neden olduğu eleştiriler sonrası adaylık konusu belirsizliğini koruyor. Bir yandan da CHP'nin Hatay için aday arayışı sürüyor. Haluk Levent'e teklif götüren CHP, bu kez de Aylin Kotil'e teklif götürdü. Kotil, "Oraya dışarıdan birinin aday yapılmasını doğru bulmuyorum. O an söyledim" dedi.

Yerel seçime 43 gün kala CHP'nin en önemli gündem maddelerinden biri Hatay. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi ve sonrasında gelişen tepkiler ise hala gündemde. Savaş'ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği ise en çok merak edilenler arasında.

AYLİN KOTİL'E HATAY TEKLİFİ

Öte yandan kulisleri hareketlendiren iddialar da gündemde. Hatay için CHP'nin Haluk Levent'e teklif götürmesinin ardından bu kez de Aylin Kotil'e teklif gittiği ortaya çıktı.

Teklif aldığını doğrulayan Kotil, "Kotil, “Evet teklif aldım. Çok detay anlatmayayım ama böyle bir teklif aldığımı söyleyeyim” dedi.

Patronlar Dünyası'na konuşan Kotil, "Özgür Özel mi aradı?" sorusuna "Hayır. Özgür Bey’e çok yakın biri aradı" dedi.

'YOLUNU YORDAMINI, SOKAĞINI BİLMİYORUM'

Kotil, teklifi reddettiğini söyleyerek nedenine dair şöyle konuştu:

"Hatay çok büyük acılar yaşadı. Çok farklı bir yer. Büyük bir acı var. Ben orayı bilmiyorum. Yolunu yordamını, sokağını bilmiyorum. O insanlara saygısızlık olur diye düşündüm açıkçası. O yüzden kabul etmedim. Orayı bilen birinin orayı yönetmesi gerektiğini düşündüm. Farklı bir yer Hatay. Başka bir yere benzemiyor geçen sene yaşanan depremden dolayı. Farklı hassasiyetleri olan bir yer. Oraya dışarıdan birinin aday yapılmasını doğru bulmuyorum. O an söyledim."