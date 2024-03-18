CHP'den iki haftada iki kez istifa etti: Gurur vesikası olarak taşıyacağım

Denizli'de CHP üyeliğinden istifa eden Çağatay Çağrı Asilzade, başka bir partiye katılmak isteyince CHP'ye yeniden üye yapıldığını gördü. Asilzade iki haftada ikinci kez istifa ederken konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi adayı olan Çağatay Çağrı Asilzade, açıklanan belediye meclis üyesi listesine tepki göstererek partisinden istifa etti.

İstifasının ardından başka bir partiye katılmak istediğinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından tekrar üye yaptığını öğrenen Asilzade, hem ikinci kez CHP’den istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.

ONAYI YOKKEN 2. KEZ ÜYE OLMUŞ

CHP’den 2 haftada 2’nci kez istifa eden Asilzade, yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere yaklaşık 2 hafta önce çıkarcı, liyakatten uzak, vizyonsuz ve misyonsuz anlayışa karşı çıkarak CHP’den istifa ettim. İstifam sonrası Türkiye İşçi Partisi’ni destekleyeceğimizi ifade etmiştim. CHP'den istifam sonrasında; habersizce, hiçbir onayım ve müracaatım olmaksızın yeniden CHP'ye üye kaydedildiğimi görmüş bulunmaktayız.

'GURUR VESİKASI OLARAK TAŞIYACAĞIM'

CHP'den 2 hafta içerisinde 2 defa istifa etmeyi hayatım boyunca bir gurur vesikası olarak taşıyacağım. CHP'nin kendine yakışan düşük oyunlarını halkımızın kıymetli takdirlerine sunuyoruz. Konu hakkında adli mercilere gerekli müracaatlar yapılmıştır.

Bunu neden yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Şunu bilsinler ki korktuklarında da haklılar, çünkü kaybedecekler. Belediyeyi temsil kabiliyeti olmayan bu zihniyete geçit vermeyeceğiz. Bizler duranlardan, yerinde sayanlardan, ilerleme kat edemeyenlerden olmayacağız. Daima umutla ilerleyen, geleceği; emekle, alın teriyle, insan hak ve hürriyetlerini savunarak kuranlardan olacağız” dedi.