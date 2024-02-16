İstanbul ve Ankara'da kim önde? Cem Küçük canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı

Yerel seçimlere 44 gün kala Mansur Yavaş ile Turgut Altınok'un Ankara'da, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun ise yarıştığı İstanbul'da hangi kim önde? Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber ekranında son anket sonuçlarını açıkladı.

Yerel seçimler hızla yaklaşırken İstanbul ve Ankara'da seçmenin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Seçime ilişkin anket sonuçları bu konuda seçmenin dikkatini çekiyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Mansur Yavaş ile Turgut Altınok'un Ankara'da, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun ise yarıştığı İstanbul'da yapılan son anketlere ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı.

ANKETLERDE NE DİYOR?

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında yayınlanan programda Gazeteci Murat İde, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ile son anketleri değerlendirdi.

Cem Küçük, HBS ve AREA araştırmanın anket sonuçlarını açıkladı.

2 bin 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği HBS anketinin sonuçlarına göre Mansur Yavaş yüzde 40,3, Turgut Altınok yüzde 35,2, Cengiz Topel ise yüzde 6,1 oy oranına sahip.

Bin 546 kişinin katıldığı AREA Araştırma'nın anketine göre ise, Mansur Yavaş yüzde 54, Turgut Altınok yüzde 40,1, Suat Kılıç yüzde 2,3, Cengiz Topel ise yüzde 1,7 oy aldı.

FARK İNANDIRICI GELMİYOR

Cem Küçük, "Ankara'da anketlerde Mansur Yavaş önde gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anket firmaları Kemal Bey'e 60-70 oy oranı göstermişti. Amiyane tabirle hepsi cortladı. Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında yüzde 14 puanlık fark çok da inandırıcı gelmiyor" dedi.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Fatih Atik Ankara'daki tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında gerçekten bir fark var. Mansur bey önde görünüyor. AK Parti'nin kendi anket firmalarının yaptığı anketlerde de bu kadar olmasa da fark var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hatalı anketler nedeniyle bir de ben dolaşayım dedim.

Ankara'nın çevre illerinde dolaşmıştım bir de arkadaşlarıma telefon ettim. Mansur Yavaş'ın özellikle tarımla uğraşılan ilçelerde ağırlığı var. Ankara'nın 25 ilçesinden yaklaşık 20 tanesi doğrudan tarımla ilgileniyor. Mansur Yavaş'ın buralara yaptığı gübre desteği, tohum desteği, mazot desteğinin inanılmaz geri dönüşü olmuş.

Bir çiftçi arkadaşım, "Bize 30-35 bin TL destek verdi. Bizim köyde AK Parti çıkıyordu, bu sefer herkes Mansur Yavaş diyor" dedi. Daha seçime 40-45 gün var. Turgut Altınok'un da vaatleri ortada. Daha atak, seri açıklamalar yapmaya hazırlanıyorlar."

İSTANBUL'DA SEÇMEN NE DİYOR?

İstanbul'da anketlerde son durum ne? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İstanbul’da ittifakın iş birliğinin dağılmış olması çok önemli. İş birliği devam etse farklı sonuçlar görebilirdik. Cumhurbaşkanı sahaya tam olarak çıkmadı. Murat Kurum şu an daha avantajlı görünüyor." dedi.

ORC Araştırma'nın anketine göre; Murat Kurum yüzde 37,7, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,5, Meral Beştaş yüzde 6,8 oy oranına sahip.

SONAR'ın anketine göre ; Ekrem İmamoğlu yüzde 41,1, Murat Kurum yüzde 40,6 Buğra Kavuncu ise yüzde 4,3

HBS Araştırma'nın anketinde ise; Murat Kurum yüzde 38,3, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,9, Buğra Kavuncu yüzde 5,2, Meral Beştaş ise yüzde 4,8.