Haberler > Politika > Özel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum

Özel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum

- Güncelleme:
Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Özel'i Sırrı Süreyya Önder'in cenaze çıkışında darp eden sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında, "Ben tehdit etmiştim. İnsanları çok acı ve kan içinde görünce yaptım. Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum" dedi. Tutukluluk haline devam kararı verilen sanık, bir sonraki celse mahkemede savunma yapmak istediğini söyleyerek duruşma hakimine "Sizin huzurunuza çıkmak benim için şereftir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun yumruklu saldırısına uğradı. Tengioğlu’nun ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca müşteki Özgür Özel’in yaralanmasına ilişkin kati rapor aldırılmasını da istedi. Müşteki Özgür Özel’in avukatı ise, "Dosya tamamlanmıştır. Karar verilsin" dedi.

Özel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum - 1. Resim

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM BURADA"

Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında, "Ben kasti bir zarar vermek istememiştim. Ben tehdit etmiştim. İnsanları çok acı ve kan içinde görünce yaptım. Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan hakim, dosyanın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek olay anını gösteren kamera görüntüleri ile bu görüntülere ilişkin inceleme tutanakları değerlendirilerek Özgür Özel’in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Özel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum - 2. Resim

"SİZİN HUZURUNUZA ÇIKMAK ŞEREF"

Özel’in dinlenilmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesine de hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan ara kararı duyan Selçuk Tengioğlu bir sonraki celse mahkemede savunma yapmak istediğini söyleyerek duruşma hakimine "Sizin huzurunuza çıkmak benim için şereftir" dedi.

