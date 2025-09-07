Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Tahliye olduktan 1 gün sonra yeniden cezaevine girmişti! Alaattin Köseler'in tutukluluk gerekçesi belli oldu

Tahliye olduktan 1 gün sonra yeniden cezaevine girmişti! Alaattin Köseler'in tutukluluk gerekçesi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tahliye olduktan 1 gün sonra yeniden cezaevine girmişti! Alaattin Köseler&#039;in tutukluluk gerekçesi belli oldu
İtiraz, Tutukluluk, Ceza, Hakimler, İddianame, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tahliye olduktan bir gün sonra yapılan itiraz sonucu yeniden cezaevine giren Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in Hakimlik sorgusuna ulaşıldı. Tutukluluk gerekçesinde sanık hakkında düzenlenen iddianame içeriği, aleyhine yönelik beyanların mevcut olduğu belirtildi. Delillerinin henüz toplanma aşamasında olduğu vurgulanan kararda, delilleri karartma, tanıkları etkileme ve kaçma şüphesinin bulunduğu aktarıldı.

Tahliye olduktan bir gün sonra itiraz doğrultusunda yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Sulh Ceza Hakimlik sorgusuna ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, kararda Köseler'in tutukluluk halini ortadan kaldıracak bir durumun oluşmadığı, sanık hakkında düzenlenen iddianame içeriği, aleyhine yönelik beyanların mevcut olduğu belirtildi.

Delillerinin henüz toplanma aşamasında olduğu vurgulanan kararda, delilleri karartma, tanıkları etkileme ve kaçma şüphesinin bulunduğu aktarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

3 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davanın ara kararında mahkeme , Köseler dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimler arasında Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül bulunuyordu.

Tahliye kararının ardından harekete geçen savcılık, Alaattin Köseler başta olmak üzere Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi.

İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen itiraz kabul edildi. Mahkeme, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Foça, Bornova, Kiraz, Çeşme...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürsel Tekin kurmalarıyla ilk kez kamera karşısında: Özgür Özel'e gözdağı! - PolitikaKurmaylarıyla ilk kez kamera karşısındaDevlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek - PolitikaCHP'nin eski lideri o MHP'li isimle de görüşecekÖzel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum - PolitikaTengioğlu 'çok acı çekiyor': Tahliyemi istiyorumÖzgür Özel'den merak edilen o soruya cevap: Gürsel Tekin'e randevu veririm, kayyıma değil - PolitikaÖzel: Tekin'e randevu veririm, kayyıma değilCHP'li isim zehir zemberek sözlerle istifa etti! - PolitikaCHP'de toplu istifaErdoğan, CHP'deki yolsuzluk ağının boyutunu deşifre etti: Tarihin en büyük hırsızlık çetesi - PolitikaErdoğan, CHP'deki yolsuzluk ağının boyutunu deşifre etti
Sonraki Haber Yükleniyor...