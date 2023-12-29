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    İstifaların sebebi 'kazanamam' endişesi!

    Sancılı günler geçiren İyi Parti, 13-14 Ocak’ta Adana’da yerel seçim kampına girecek.

    İstifaların sebebi &#039;kazanamam&#039; endişesi!
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Genel Başkan Meral Akşener’in, partisinin bütün yönetim kademeleriyle bir araya geleceği kampta hem saha hem aday belirleme bazında yerel seçim hazırlıkları değerlendirilecek. Yeni dönemin yol haritası çıkarılacak. Öte yandan parti içinden kopmalar da tam gaz sürüyor, adaylık için ismi konuşulanlar istifa ediyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi düşünülen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Tuzla Belediye Başkan Adayı Gürkan Akın istifa etmişti. Bu kervana katılan son isim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için adı geçen Gökhan Zan oldu. Parti kulislerinde ‘Kazanamayacaklarını bildikleri için istifa ediyorlar’ yorumları yapılıyor. Bu arada aday adayı başvurularının da beklenen düzeyde gerçekleşmediği İyi Parti’de peş peşe istifaların, diğer teşkilat üyelerini de etkilediği söyleniyor.        

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yi PartiYerel Seçimler
    Haberler > Politika > İstifaların sebebi 'kazanamam' endişesi!
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