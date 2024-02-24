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    İYİ Parti, seçim beyannamesini bugün açıklayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İYİ Parti, seçim beyannamesini bugün açıklayacak

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin belediye başkan adaylarının tanıtılacağı ve seçim beyannamesinin açıklanacağı törende konuşacak.

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partisinin 3’üncü Olağan Kurultayı’nda CHP’ye sert mesajlar veren Akşener, geçen süreç içerisinde yaptığı açıklamalarla CHP ile aralarındaki bağı iyice koparmıştı.

    Aylardır CHP’yi eleştiren Akşener’in, mesajlarının dozunu artırması ve sert mesajlarını sürdürmesi bekleniyor.

    CHP ile ittifakı kabul etmeyen Akşener’in, CHP’ye DEM Parti ile yapılan ittifak üzerinden yüklenmeye devam edeceği belirtiliyor.

    İyi Parti, yerel seçimler için hem AK Parti’ye hem de CHP’ye karşı geliştirdiği ‘Mecbur değilsin’ sloganını kullanırken, Akşener’in de aday tanıtım töreninde iki partiye de sert mesajlar vereceği ifade ediliyor.

    Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Akşener için “Balıkesir ve Ahmet Akın’la (CHP Balıkesir Adayı) helalleşme zamanı, bence Sayın Genel Başkan bunu yapar” sözlerine de cevap vermesi bekleniyor.

    Daha önceki açıklamalarında üstü kapalı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, İyi Parti’ye yönelik çeşitli oyunlar oynadığını ima eden Akşener’in, bugünkü konuşmasının önemli bir bölümünü de buna ayıracağı ve partiye yönelik oynanan oyunları açıklayacağı ifade ediliyor. 

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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