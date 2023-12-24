İyi Parti'de oylar eriyor, 'Yüzde 10 aşılmazsa dağılırız'endişesi

24 Aralık 2023 04:57 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 04:58

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - İyi Parti, iddialı isimlerle sahaya inmeye hazırlanıyor. Parti kaynakları, mahallî seçimlerde kendilerini ispat edebilmek için yüzde 15’i aşarak alternatif parti konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Oy potansiyelinin yüksek olduğunu ileri süren kurmaylar, seçimlere tek başına girme kararının ardından İyi Parti’nin kıyı şeridindeki oylarının eridiğine, İç Anadolu’daki oylarda ise nispi bir artış yaşandığına dikkat çekiyor. Parti kurmayları, İyi Parti’nin şu anki oyunun yüzde 7-8 bandına sıkıştığını ifade ederken, bugüne kadarki seçimlerde hep yüzde 10 bandında gidip geldiklerini hatırlatıyor. Kurmaylar, yüzde 10’u aşamadıkları takdirde partinin kendini ispat edemeyip dağılabileceğinden endişe ettiklerini vurguluyor. Öte yandan, İyi Parti’de istifalar ve görevden almaların teşkilatları rahatsız ettiği belirtiliyor.