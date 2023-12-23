İzmir ve Aydın’da güç savaşları var

23 Aralık 2023 05:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 05:35

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - CHP, önceki gün gerçekleşen Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 126 ismi daha açıklayarak netleşen aday sayısını 353’e çıkardı. Toplantıda ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinin de aralarında bulunduğu 35 seçim çevresi için önseçim kararı alındı.

ÖNCELİK, DEĞİŞİM EKİBİNİN

Daha önce İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’la yola devam edeceğini açıklayan CHP, Ardahan’da belediye başkanı Faruk Demir, Kırşehir’de de yine mevcut başkan Selahattin Ekicioğlu ile yola devam etme kararı aldı. Açıklanan adaylar arasında kurultay sürecinde değişim ekibiyle hareket eden isimlerin bulunması dikkat çekti. Çanakkale’de mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın üstünü çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem Erkek’i aday gösterdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından olan ancak seçim sonrası değişim ekibiyle hareket eden Erkek’in ismi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması hâlinde bakan olarak geçiyordu.

74 YAŞINDA YENİDEN ADAY

Ankara’da ise değişim ekibiyle hareket eden 74 yaşındaki Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, dördüncü defa aday gösterilirken Elmadağ’da da mevcut başkan Adem Barış Aşkın’la yola devam kararı verildi. Kurultay sonrası Özgür Özel ile yaptığı pazarlıkla PM’ye ağırlığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun kurmayları İstanbul’da iki ilçeye belediye başkan adayı yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Fatih, İBB CHP Grup Başkan Vekili Süleyman Tarık Balyalı ise Pendik belediye başkan adayı gösterildi.

İZMİR VE AYDIN’DA KRİZ

Öte yandan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurultay’da hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu tarafından yeniden aday olarak ilan edilmiş, ancak önceki PM toplantısında isminin açıklanmaması tartışmalara neden olmuştu. Özel’in, Çerçioğlu’nu İzmir’e kaydırmak istediği ancak İmamoğlu’nun eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’yi aday adayı yaparak Özel’in hamlesini engellemeye çalıştığı öğrenildi. İzmir ve Aydın Büyükşehir adaylarının hâlâ açıklanmaması, Özel ve İmamoğlu arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü yorumlarına neden olurken, iki şehrin adayının bir sonraki PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Bu arada Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren ildeki CHP teşkilatlarından yaklaşık 80 kişi görevlerinden istifa etti.

"BARIŞ İLAN EDİYORUZ"

Bu arada Nevşehir’de gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP lideri Özel, Meral Akşener’in savaş ilanı sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP’nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini söyledi. Özgür Özel açıklamalarında şunları kaydetti: Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP, muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim: Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefetle tartışmayız. Muhalefete muhalefet yapmayız. Ve buradan, barışın başkentinden bütün muhalefete, İyi Parti’ye ve İyi Parti’nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş’tan Türkiye’deki herkese barış ilan ediyoruz.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE: MASA ALTINDA OLMAYIZ, EŞİT ORTAKLIK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde iş birliği teklifiyle ziyaret ettiği DEM Parti’den açıklama geldi. Bir internet sitesine konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, CHP ile iş birliğinin herkesin gözü önünde olmasını gerektiğini söyledi. Oruç, şunları kaydetti: 2019’da salt iktidara kaybettirmek üzerine bir stratejisi geliştirmiştik. Bu dönemde, kendi seçmenimizin, insanımızın iradesinin yerel yönetimlere yansımasını istiyoruz. Kapalı kapılar ardında bizi yıpratan bir tartışma oldu. Yanımızda gözükün, gözükmeyin... Biz bu tartışmadan yorulduk. Kiminle iş birliği içinde olacaksak, o iş birliği eşit şartlarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz. O yüzden baştan açık, şeffaf, demokratik ilkeler çerçevesinde masaya oturulacaksa, diyalog kurulacaksa, bu ortaklıkları konuşmaya hazırız.