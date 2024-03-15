Kurum'dan CHP'ye DEM Parti tepkisi: Kandil'den talimat geldi aday çekildi

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum, CHP'nin DEM Parti ile iş birliğine ilişkin şeffaf bir şekilde ittifak kurduklarını anlatmadıklarını söyledi. Esenyurt'taki CHP- DEM uzlaşısı ile Başak Demirtaş'ın geri çektiği adaylığına da değinen Kurum, "İstedikleri ittifakı kursunlar, İstanbul'un beklentilerini böyle çözemezler" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun 'emanetçi başkan' yakıştırmasına da cevap veren Kurum "Biz bu şehrin emanetçisi olacağız. Onlar kimin emanetçisi onu sormak lazım. Hangi ittifaklarla o emanetçiliği yapıyorlar" dedi.

Sandık başına gitmeye sayılı günler kala parti adayları çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerini TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında anlattı.

Seçim vaatlerini sıralayan Kurum, burada muhalefetin şeffatlıktan yoksun olduğuna değindi. CHP'nin DEM Parti ile iş birliği konusunda açıklamalarda bulunan İBB Başkan Adayı, 'Milletimiz ne olduğunu görüyor' diyerek şunları söyledi:

Burada bir uzlaşma yaptıklarını kendileri de ifade ediyorlar. Nasıl bir uzlaşı yaptığını kimse görmüyor, bilmiyor, anlatmak istemiyorlar. Alenen, şeffaf şekilde ne yaptıysanız... Onu da açıklayamıyorlar. Bir bakıyorsunuz Esenyurt'ta belediye başkan adayı koyuyorlar, belediye meclis üyeliğini, daire başkanlığı-genel müdürlüğü vaatleri veriliyor. DEM Parti daha önce bir aday çıkardı, Başak Demirtaş aday oldu, Kandil'den talimat geldi. Geri çekildi. Başka bir aday çıktı. 'Birkaç ilçede uzlaşı yapacağız' dediler. İstedikleri ittifakı kursunlar, İstanbul'un beklentilerini böyle çözemezler.

Kurum, programda kendisine yöneltilen "Muhalefet Belediye Meclisi'nde çoğunluk sağlarsa seçilmeniz durumunda sizin icraatlerinizi etkilemez mi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

Muhakkak bunu engellemek için çaba sarf edeceklerdir. Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te hem belediyelerde çoğunluğu alacağız, işimize bakacağız.

'HANGİ İTTİFAKLARIN EMANETÇİSİLER?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'emanetçi başkan' yakıştırmasına ise "Onlar kimin emanetçisi onu sormak lazım" deyip şunları söyledi:

Biz bu şehrin emanetçisi olacağız. Bu şehir Sultan Fatih'in emaneti, Alparslan Türkeş'in, rahmetli Erbakan hocamızın emaneti, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun, bu ülke 22 yıldır için gece gündüzüne katan Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Evet emanetçilik buysa evet biz emanetçiyiz.

Biz bu emanete gözümüz gibi bakacağız. İstanbul için, Sultan Fatih'in şehri için, 571 yıllık onurunu-gururunu ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz bu şehrin emanetçisi olacağız. Onlar kimin emanetçisi onu sormak lazım. Hangi ittifaklarla o emanetçiliği yapıyorlar. Hangi kirli anlaşmalarla kimlerin uzantısı olduğunu milletimiz biliyor. Onların aklı karıştı aklı!