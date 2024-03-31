Liderler hangi sandıklarda oy kullanacak?
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde olduğu gibi oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. CHP lideri Özel ise memleketi Manisa'da oy verecek. İşte liderlerin oy kullanacakları sandıklar...
Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerde ülke genelinden 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlarken, kalan illerde ise saat 08:00'de başladı.
İşte siyasi liderlerin oy kullanacakları sandıklar:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.
DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verecek.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, merkez Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.