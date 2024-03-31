Liderler hangi sandıklarda oy kullanacak?

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 09:31 - Güncelleme: 31 Mart 2024 09:40 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde olduğu gibi oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. CHP lideri Özel ise memleketi Manisa'da oy verecek. İşte liderlerin oy kullanacakları sandıklar...