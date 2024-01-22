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    MHP’li Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun acı günü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    MHP’li Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti.

    MHP’li Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun acı günü
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hatice Fırıncıoğlu'nun hastanede vefat etti.

    Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bartın'a getirileceği öğrenildi.

    Hatice Fırıncıoğlu'nun yarın yapılacak programla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

    MHP’li Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun acı günü

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BartınMHP
    Haberler > Politika > MHP’li Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun acı günü
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