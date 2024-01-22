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MHP’li Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun acı günü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
MHP’li Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hatice Fırıncıoğlu'nun hastanede vefat etti.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bartın'a getirileceği öğrenildi.
Hatice Fırıncıoğlu'nun yarın yapılacak programla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı