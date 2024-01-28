Otogarlar taşınacak, iki yakaya iki tünel yapılacak! Murat Kurum projelerini bir bir açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstabul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini bir bir sıraladı, önemli açıklamalarda bulundu. İki yakaya iki tünel yapılacağını belirten ve otogarların taşınacağını söyleyen Kurum, "Sorunları tespit ettik. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız" dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı, partiler ve ittifaklar çalışmalarına hız verdi. Milyonları ağırlayan megakent İstanbul'da ise en önemli sorunlar olarak görülen ulaşım, kentsel dönüşüm ve dev projeler adaylar tarafından sık sık dile getiriliyor, vaatler bir bir sıralanıyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olarak belirenen Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında "Seçilirse ilk hangi projeyi hayata geçirecek? İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Megakent için depreme hazırlık planı ne?" gibi önemli soruların cevaplarını verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;

İSTANBUL'DA YAŞAMAKTAN MUTLU DEĞİLLER

"İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar.

Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık, 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.

AFET KONUTLARINI TESLİM ETTİK

Afet bölgesinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştık. Projeleri beklentiye göre yapıyoruz. Afet konutlarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik, 46 bin konutu bitirdik.

BOŞ ZAMANLARINDA BELEDİYEYE UĞRAYANLARDAN OLMAYACAĞIZ

Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin.

GÜNDEMİMİZ İSTANBUL OLACAK

Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız.

İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun. Biz bütçemizi iki katına çıkaracağız.

Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar, yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.

650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı var. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek.

5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek.

Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak. 100 bin depo konut yapacağız ve kiralar düşecek.

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak, 39 ilçeye yetecek, satılmayacak kiralanacak. Kentsel dönüşüme tabi olanlara, evi bitene kadar oturmak isteyenlere, ev bulamayan veya imkanları yetmeyen vatandaşlarımıza vereceğiz.

Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek.

2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ

İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacak. 9 yeni afet müdahale merkeziyle önlemleri alacağız. İstanbul'un nüfusu artmamalı. Tersine göçü teşvik edecek adımlar atacağız.

METRO VE DENİZ ULAŞIMI 2 KATINA ÇIKACAK

Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. 2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız.

Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. Sultangazi'ye 5 yıl içinde metro yapacağız.

İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL YAPILACAK, OTOGARLAR TAŞINACAK

İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. İBB yapılması gereken metroyu bitirmedi. Tünelleri ve yan yolları yaptığınızda trafik zaten ilerler.

Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeylerine taşıyacağız.

GENÇLERE MÜJDELERİ SIRALADI

Genç girişimciye 100 bin TL hibe verilecek. Öğrenciye özel su tarifesi gelecek, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği yapılacak.

Her öğrenciye yıllık 10 bin TL burs verilecek, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapılacak.

EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL DESTEK

İhtiyacı olan emeklilere her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi İstanbulkart'larına yapacağız. 3 milyon emeklimiz var, ihtiyaç sahiplerinin tespitini yapacağız."