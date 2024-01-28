Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Murat Kurum'dan İstanbul'un Fethi ile başlayan seçim şarkısı: 'Bizde başka bir aşk yok'

    İBB adayı Murat Kurum, seçim şarkısını paylaştı. Paylaşımına "Bizde başka bir aşk yok" notunu düşen Kurum'un bugünkü durağı Kağıthane'de gençlerle bir araya gelmek oldu.Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacaklarını belirten Kurum, ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine doğalgaz desteği vereceklerini de söyledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Murat Kurum, İBB, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından seçim şarkısı paylaştı. İstanbul'un Fethi'ne atıfta bulunan görüntülerle başlayan şarkının klibinde İstanbul'un tarihi isimlerine yer verildi. Kurum, şarkıyı paylaşırken "Bizde başka bir aşk yok" notunu düştü.

    Öte yandan Kurum'ın bugünkü programında Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençler ile bir araya gelmek vardı. Kurum'a AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan eşlik etti. 

    Murat Kurum'dan İstanbul'un Fethi ile başlayan seçim şarkısı: 'Bizde başka bir aşk yok'

    'GENÇLERE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 40 İNDİRİM' VAADİ

    İstanbul’da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Murat Kurum, “Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız” dedi. Gençlere yönelik vaatlerinden bahseden Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sağlanacağını, öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini ve şehir dışına ailesinin yanına gitmek isteyenlerin yılda 2 defa otobüs biletinin yarısını karşılayacaklarını belirtti.

    GİRİŞİMCİ GENÇLERE DESTEK

    İlk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceklerini belirten Kurum, girişimci gençleri de destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kurum, “Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız” dedi. Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

    Murat Kurum'dan İstanbul'un Fethi ile başlayan seçim şarkısı: 'Bizde başka bir aşk yok'

    'TAM ZAMANLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

    "31 Mart akşamı İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz” diyen Kurum, “Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurulacak olan ‘Gençlik Meclisi’ ile ilgili konuşan Kurum, “31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak” dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Murat KurumİBB
    Haberler > Politika > Murat Kurum'dan İstanbul'un Fethi ile başlayan seçim şarkısı: 'Bizde başka bir aşk yok'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP’deki güç savaşı kızıştı! Özel, İmamoğlu'nun ekibine takıldı - PolitikaCHP’deki güç savaşı kızıştıCumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı: Şovla başkanlık yapmak sona erdi - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı: Şovla başkanlık yapmak sona erdiSimitçi çocuktan AK Parti Diyarbakır adayı Bilden'e beklenmedik cevap: 100 liraya simit gelmiyor ki - PolitikaAldığı cevap şaşkına çevirdiMuharrem İnce'den CHP'ye tepki: Bir ilçe istemiştim, vermemişler - Politika"Bir ilçe istemiştim, vermemişler"Eskişehir'de yeniden aday gösterilmedi! CHP lideri Özel, Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevini açıkladı - PolitikaEskişehir'de yeniden aday gösterilmedi! CHP lideri Özel, Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevini açıkladıKılıçdaroğlu'ndan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa telefonu - Politika'Doğru değil, CHP'ye zarar verir'Ankara’da seçim yarışı kızışıyor! Turgut Altınok ve Mansur Yavaş 'bütçe' üzerinden birbirine yüklendi - PolitikaAnkara’da seçim yarışı kızışıyor!Fatih Erbakan 74 adayını açıkladı! MHP'li başkan Yeniden Refah'tan seçime giriyor - PolitikaMHP'li başkan Yeniden Refah'tan seçime giriyorCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı - Politikaİşte AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarıAK Parti 1, CHP 18, MHP 31'inci sırada! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri - PolitikaPartilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...