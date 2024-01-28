Murat Kurum'dan İstanbul'un Fethi ile başlayan seçim şarkısı: 'Bizde başka bir aşk yok'

İBB adayı Murat Kurum, seçim şarkısını paylaştı. Paylaşımına "Bizde başka bir aşk yok" notunu düşen Kurum'un bugünkü durağı Kağıthane'de gençlerle bir araya gelmek oldu.Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacaklarını belirten Kurum, ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine doğalgaz desteği vereceklerini de söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından seçim şarkısı paylaştı. İstanbul'un Fethi'ne atıfta bulunan görüntülerle başlayan şarkının klibinde İstanbul'un tarihi isimlerine yer verildi. Kurum, şarkıyı paylaşırken "Bizde başka bir aşk yok" notunu düştü.

Öte yandan Kurum'ın bugünkü programında Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençler ile bir araya gelmek vardı. Kurum'a AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan eşlik etti.

'GENÇLERE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 40 İNDİRİM' VAADİ

İstanbul’da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Murat Kurum, “Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız” dedi. Gençlere yönelik vaatlerinden bahseden Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sağlanacağını, öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini ve şehir dışına ailesinin yanına gitmek isteyenlerin yılda 2 defa otobüs biletinin yarısını karşılayacaklarını belirtti.

GİRİŞİMCİ GENÇLERE DESTEK

İlk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceklerini belirten Kurum, girişimci gençleri de destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kurum, “Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız” dedi. Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

'TAM ZAMANLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

"31 Mart akşamı İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz” diyen Kurum, “Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurulacak olan ‘Gençlik Meclisi’ ile ilgili konuşan Kurum, “31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak” dedi.