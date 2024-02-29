Murat Kurum'dan Sarıyer çıkarması: Önce balıkçı, sonra pazarcılarla buluştu

Yerel seçimlerde geri sayım sürerken çalışmalarına hız kesmeden devam eden İBB adayı Murat Kurum bugün Sarıyer'de idi. Kurum önce olta balıkçılarıyla görüştü daha sonra da pazar esnafını ziyaret etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için takvim adım adım işlerken adayların saha çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum bugün Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.

İBB'YE MÜSİLAJ TEPKİSİ

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi genelinde seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım" diye konuştu.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki canlıların nefes alamadığını ve biyoçeşitliliğin kaybolduğunu dile getirerek, "Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara’nın kirliliğine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

OLTA BALIKÇILARINA KABİN VAADİ

Olta balıkçıları için kabinler yapılacağını anlatan Kurum, balıkçıların malzemelerini buraya koyabileceğini söyledi. Murat Kurum, "Bu büyük bir ihtiyaç, bu talep bize çok geldi. İnşallah 1 Nisan’dan sonra beraber yapacağız" diye konuştu.

Bu sırada oltayla balık tutan bir balıkçı ise "Sizi tebrik edeceğiz, İstanbul'u gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra balık tutan diğer vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

PAZAR ESNAFINA ZİYARET

Daha sonra Çarşamba Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Kurum, mahalle sakinleriyle de sohbet etti, sorunlarını dinledi. Pazarda bir esnaf Kurum'a desteklerini ileterek, "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz" dedi.

Kurum'un nasıl olduğunu sorduğu bir esnaf "Siz gelirseniz daha iyi olacağız" cevabını verdi. Kurum'la fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş ise "Seni seyretmeden uyumuyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında kendisine "Allah senden razı olsun. Allah geleceğini aydın etsin. Ömrünü uzun, sağlığını daim etsin. Ben size devamlı dua ediyorum." şeklinde dua eden yaşlı kadına Kurum, "İnşallah sizin dualarınızla kazanacağız" şeklinde karşılık verdi.