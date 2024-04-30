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MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

Ak Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14'te başladı. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılacak. 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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