Orhan Gencebay, Kurum'a yazdığı seçim şarkısının hikayesini anlattı

Sanatçı Orhan Gencebay, İBB Başkan Adayı Murat Kurum için bestelediği şarkının hikayesini anlattı. Sanatçı, Kurum'la bakanlık döneminde tanıştıklarını geçen zamanla beraber Kurum'u çok sevdiğini ve taktir ettiğini söyledi. Gencebay, şarkının yapım aşamasına ilişkin "Her adayımızın bir şarkısı vardı, ben de dayanamadım Murat kardeşime bir şarkı armağan edeyim dedim. Bu özel bir şeydi. Kendisini sevdiğim için yaptım" ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'un her köşesinde seçmenlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine seçim şarkısı besteleyen sanatçı Orhan Gencebay ile televizyon ekranlarında buluştu.

Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan Gencebay, seçim şarkısını nasıl yaptığını anlattı. Kurum'la bakanlığı döneminde tanıştıklarını ve çok sevdiğini dile getiren sanatçı şunları söyledi:

'BENDE YER ETTİ'

Bakanlık döneminde tanıştık. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm ve çok sevdim taktir ettim. Onu çok sevdim o zamanlardan, insan yönünü de çok sevdim. O bende yer etti. Sonra da geçen zamanlarda karşılaştık ve konu edildi.

Her adayımızın şarkısı var. Ben de dayanamadım Murat kardeşime bir şarkı armağan edeyim dedim. İstanbul'u anlatan ayrınca Muratımızın da adının geçtiği bir şarkı yapayım dedim.

'KENDİSİNİ SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM'

Bu özel bir şeydi. Kendisini sevdiğim için yaptım. Ülkemiz adına fazlasını yapacağına inanıyorum.

Çok mutlu oldum onunla beraber olmaktan.

ŞARKININ SÖZLERİ

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin.