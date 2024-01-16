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    Özel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in annesi Saime Dinçer’in (91) cenaze töreni Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı.

    Özel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

    Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saime Dinçer’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

    Özel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Politika > Özel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi
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