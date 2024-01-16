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Özel ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in annesi Saime Dinçer’in (91) cenaze töreni Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Saime Dinçer’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı