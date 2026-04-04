Berat Temiz ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel ve genel ara seçim çıkışında bulunmasının ardından parti içinde milletvekillerinin istifası üzerinden konuşulan senaryolar kulisleri hareketlendirdi. Parti yönetiminin genel ara seçim için 22 milletvekilinin istifasını isteyebileceği iddiaları CHP’nin Meclis grubunda tedirginliğe yol açtı. Söz konusu senaryonun hayata geçirilmesi halinde istifa eden milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaybedecek olması, vekillerin bu seçeneğe sıcak bakmamasına neden oldu. Mevcut siyasi atmosferde dokunulmazlığın önemli bir güvence olduğunu düşünen milletvekillerinin muhtemel yeni soruşturmaların hedefi olmaktan çekindiği öğrenildi. Özellikle son dönemde artan soruşturma ve yargı süreçleri nedeniyle milletvekilleri arasında istifa seçeneğinin geniş bir destek bulmadığı öğrenildi.

YOL HARİTASI YOK

Öte yandan, parti yönetiminin de henüz somut bir yol haritası oluşturulmadığı ifade ediliyor. Ara seçim kartını oynayan Özgür Özel’in hangi vekillerin istifasını isteyeceğine yönelik bir planlama yapmadığı da öğrenildi. Parti kurmayları, ilk aşamada Özel’in ara seçim kartını stratejik bir baskı unsuru olarak gündemde tuttuğunu ifade etti. Bu konuda temkinli davrandıklarını söyleyen kurmaylar, sürecin siyasi gelişmelere göre şekilleneceğini belirtiyor.

CHP kaynakları, başta Özgür Özel olmak üzere hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde fezleke bulunan vekillerin bu planın dışında tutulacağını ifade ediyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik TBMM Başkanlığına sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk ediliyor. Komisyonun gündeminde, 27’nci dönemden devreden 692 dosya dâhil olmak üzere, yaklaşık 150 milletvekiline ait toplam 1.052 fezleke yer alıyor. TBMM’de 138 sandalyesi bulunan CHP’de yaklaşık 70 milletvekili hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden 325 yakın fezleke bulunuyor. Siyasi parti liderleri ve CHP’li vekiller arasında en fazla fezleke ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlandı. Özel hakkında 52 fezleke olduğu öğrenildi.

