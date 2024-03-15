Özkaya’dan CHP’deki para kulesine İSKİ skandalı benzetmesi! Kayıt dışı para hazineye geçer

AK Parti’nin hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, para sayma görüntüleri ile ilgili olarak, kayıt dışı paranın ve satışa konu olan taşınmazın hazine adına tescil edileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ

Özkaya, CHP’nin geçmişteki İSKİ skandalına benzer bir durumun bugün de yaşandığını belirterek, tartışmaları hukuki açıdan şöyle değerlendirdi:

Siyasi Partiler Kanunu’nun (SPY) 66’ncı maddesinde siyasi partilerin gelirleri ve kaynakları sayılmıştır. Belirlenen miktar üzerinde bağış yapılması yasaktır. Verilemez ve alınamaz. Veren ve alan açısından altı aydan bir yıla kadar hapis cezasını gerektiren suç teşkil eder. CHP diyor ki, il binası için bağış kampanyası yaptık. Bunun bir kısmını elden verdik. Siyasi partiler bütün mal varlıklarını genel merkezler adına alırlar.

Para ödenecekse, kişilerden alınacaksa, MKYK kararı ile makbuz bastırılır ve kişilerden alınanlar belirlenir. Bağış sınırı aşılmışsa, kayıt dışı alınmışsa, para hazineye geçer, taşınmaz da hazine adına tescil edilir. 40 milyon liraya birden çok taşınmaz aldıklarını, bunlardan bir kısmını resmî, bir kısmını gayri resmî ödediklerini söylüyorlar.

Bu suçtur. Siyasi partilerin bütün ödemeleri kayıtlı, faturalı ve bankalar aracılığı ile olur. A4 kâğıda yazılmaz. Bu resmî evrak değildir. İmza eden kişileri bağlar. Ne savcılığı ne de AYM’yi bağlar. Bugünkü para ile 7 milyon dolar yapıyor. Kaynağı açıklanmıyor.

TCK ve mali suçlarla ilgili kanunlarda suç teşkil ettiği açıktır. İSKİ skandalına benzer bir olay yaşanacaktır. Yakın zamanda görülecektir. Bu paranın gayrimeşru para olduğu çok açık ve nettir. Kendileri açıkça ‘SPY’yi, Vergi Usul Kanunu’nu ihlal ettik’ diyor. Bu durumda, savcılık bankalara yazar, ne kadar ödenmiş kayıtlarını ister. Kalan kısmı AYM’ye gönderilir ve siyasi parti mali denetimine gider. Eğer bu para bankadan çekilmişse, kaydı olmalıdır. Zaten Vergi Usul Kanunu belli miktar üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığı ile ödenmesini zorunlu kılıyor.