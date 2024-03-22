Tansu Çiller'den 'Can Yücel' iddialarına cevap: Açık bir iftira!

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada gündem olan 'Can Yücel'i çağırıp kendisi için şiir yazmasını istediği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çiller, açıklamasında "Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır" ifadelerini kaydetti.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in, 1999 yılında hayatını kaybeden şair Can Yücel'den yaşadığı dönemde kendisi için bir şiir yazmasını istediği iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialara ilişkin Tansu Çiller'den açıklama geldi.

'AÇIK BİR İFTİRA'

Çiller, yazılı açıklamasında, iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydederek, Türkiye'nin bölünmüşlük üzerinden siyaset yapanlar nedeniyle birbirlerini karalayan düşman taraflara dönüştüğünü belirtti.

Bunun sonucunda, insanların siyaseten mantık ve hakikat sınırlarının dışında karalamalara hedef olduğunu, bu durumların bölünmeyi daha da derinleştirdiğini kaydeden Çiller, "Sosyal medyada yer alan, benim Can Yücel'i çağırarak 'Bana şiir yazın' dediğim söylemi bunun en belirgin örneklerindendir. Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

CAN YÜCEL KİMDİR?

Can Yücel, 21 Ağustos 1926'da İstanbul'da doğdu. Eski Milli Eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel'in oğludur.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Uzun süre Fransa'da Paris ve İngiltere'de yaşadı. Yurda dönüp 1953'te Kore Savaşı'na katılan Türk birliğinde askerliğini tamamladı. Tekrar İngiltere'ye gitti. Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı.

1963'te Türkiye'ye döndükten sonra Marmaris'te bir süre turist rehberi olarak çalıştı. Ardından İstanbul'a yerleşti. Bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını sürdürdü. İstanbul'da Vatan, Demokrat, Söz gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Önce İzmir'e oradan da Muğla'nın Datça ilçesine taşındı.

12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetti.