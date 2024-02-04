Tiktok videosunun ardından CHP adaylığı iptal etmişti... Uygar Yıldırım 'Parti tüzüğünde böyle bir gerekçe yok' diyerek isyan etti

Yerel seçimlerde CHP'den Çiğli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ancak Tiktok'tan adaylığına ilişkin bir video yayınladıktan sonra adaylığı iptal edilen Uygar Yıldırım, "Bu bir parti suçu değil midir?" dedi, adaylığının gasp edildiğini söyleyerek isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde CHP MYK'sı toplanmış hem İzmir il adayı hem de ilçe adaylarını belirlemişti. Çiğli Belediye Başkanı Adayı olarak da Uygar Yıldırım'ın ismi açıklanmıştı.

"İTHAL ADAY" TEPKİSİ

Yıldırım'ın adaylık ilanı sonrası CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan bir grup, "İthal aday istemiyoruz" demiş grup adına konuşan Baransel Güler de, "Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil" diye konuşmuştu.

TİKTOK VİDEOSU YAYINLADI

Çiğli'nin genç adayı Yıldırım ise Tiktok'tan gençler ve esnaf ile bir araya geldiği anları paylaşmıştı. Ancak Yıldırım'ın seçim çalışmaları başlamadan bitti, TikTok videosunun ardından adaylıktan alınarak yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterildi.

"PARTİ TÜZÜĞÜNDE BÖYLE BİR ELEME YOK"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından sitem dolu bir video yayınlayan Yıldırım, parti tüzüğünde "Yeniden değerlendirilmek üzere" gerekçesiyle aday eleme yönteminin olmadığını söyledi.

BU BİR PARTİ SUÇU DEĞİL MİDİR?

Yıldırım paylaştığı video da şu ifadeleri kullandı;

"Adaylığım, MYK, PM ve sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişken bu kararı tanımadığını sözlü ve yazılı olarak açıklayan CHP Çiğli İlçe Başkanı hangi cüretle alınan kararı tanımamaktadır. Bu bir parti suçu değil midir?

Adaylığımı müdahale etmek ve kendi adaylarını kabul ettirmek için Genel Merkezi'mize gelenler Alevi kurum temsilcileri midir, İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi?

Adaylığım hukuksuz ve parti etiğine aykırı bir şekilde iptal edilerek Onur Emrah Yıldız denen şahsa verilmiştir. Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur."