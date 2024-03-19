Trabzon Valiliği'nden, CHP'nin seçim otobüsüne taşlı saldırı hakkında açıklama: Fiil siyasi değil

Trabzon Valiliği, 'Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı' haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şahsın yüksek sesten rahatsız olduğu için taş attığını ve serbest bırakıldığını belirtti. Açıklamada, CHP il yönetiminin de olaydan şikayetçi olmadığı ifadelerine yer verildi.

Bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştireceği mitingler için Trabzon'a gelen seçim otobüsünün dün Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde kırmızı ışıkta beklerken taşlı saldırıya uğradığı yönündeki haberler bazı basın yayın organlarında yer aldı.

Trabzon Valiliği tarafından "Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

CHP miting otobüsünün dün saat 15.30 sıralarında yeni otogar civarında sesli propaganda yaparak beklediği sırada, bir kişi tarafından otobüse taş atılması sonucunda kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'FİİL SİYASİ DEĞİL'

İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili CHP İl Yönetimine sorulduğunda, olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır.