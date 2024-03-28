Ülkücülerden seçim öncesi Altınok’a tam destek: "Mansur Yavaş olsa olsa..."

Yerel seçimlerde Ankara'da seçmenin vereceği karar merakla beklenirken, Ülkü Ocakları'ndan Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'a destek geldi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Mansur Yavaş asla 'Türk Milliyetçisi' olamaz. Yavaş olsa olsa Birleşik Krallığın dostu ‘Yoldaş Mansur’ olur.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile CHP'li rakibi ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş arasında Ankara için süren seçim yarışması 31 Mart günü neticeye erecek. Seçmen bu pazar Ankara'yı yönetecek adayı seçecek. Kritik seçim öncesinde ülkücülerden Altınok'a destek geldi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ülkücü hareketin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu ifade etti.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

YAVAŞ'IN MİLLİYETÇİLİKLE ZERRE ALAKASI YOK

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinizin helal hazinesini; terör örgütü PKK’ya aktaran siyasetçi görünümlü bölücü teröristlerin; vatan, millet, din ve devlet düşmanlarının ‘kent uzlaşısı’ adı altında kanser hücresi gibi belediyelerimize sızmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Bu bağlamda kendisini; milliyetçi, vatan sevdalısı gibi pazarlayarak bölücülerin kullanışlı bir aparatı olmuş, ihanetin değirmenine su taşıyan ‘Kent Uzlaşısı’ ürünü olan bu kişilerin kutsal davamızla, ülkümüzle ve Türk milliyetçiliğiyle zerre kadar alakası yoktur, olamaz.

MANSUR YAVAŞ OLSA OLSA İNGİLTERE'YE YOLDAŞ OLUR

‘40 yıllık geçmişimi geride bıraktım’ diyerek kendini Kandil’in uzlaşıcısı pozisyonuna düşürmüş, CHP’ye pazarlayan, DEM’cilerle omuz omuza yürüyen, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan’dan 'Apo Bey' diye bahseden, maneviyatsız kişilik Mansur Yavaş ve onun beslemelerinden de asla 'Türk Milliyetçisi' olmaz olamaz. Bölücülerin oylarıyla seçildikten sonra Ankara’daki 5 yılını hizmetsiz, projesiz tamamlayan Mansur Yavaş olsa olsa Birleşik Krallığın dostu ‘Yoldaş Mansur’ olur.

YAVAŞ'IN GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER PKK DESTEKÇİSİ

Ankara’da avukat kimliği altında akçeli işler kovalayan, sahte senet, vergi kaçırma, kaset satma, tehdit, şantaj işlerine adı karışan, belediye başkanlığı döneminde adı rüşvet skandalıyla anılan Mansur Yavaş’ın Londra’da görüştüğü siyasilerin genelde terör örgütü PKK’ya destek veren Unmesh Desai, Jeremy Corbyn gibi kişiler olması ve Chatham House’da kurgulanması aslında onun küresel çetenin bir uşağı ve piyonu olduğunun en büyük kanıtıdır ve göstergesidir.

ÜLKÜCÜLERİN ADAYI BELLİ

Milliyetçi Ülkücü Hareketin Ankara’daki adayı bellidir; çalışkan, üretken ve saygın bir kişi olan Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok’tur. Liderine, davasına ve teşkilatına bağlı Ankaralı her bir ülküdaşımın gönlü de, duası da, oyu da Cumhur İttifakı’nın kıymetli adayı Sayın Turgut Altınok’tan yanadır. İnanıyorum ki; 31 Mart seçimleri Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’mızda, terör örgütleriyle kol kola girmiş, 'Kent Uzlaşısı' adı altında DEM’lenenlerin değil, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine inanmış, üretken belediyecilik anlayışına sahip Cumhur’un zaferiyle sonuçlanacaktır."