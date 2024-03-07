Yavaş'ın 'adaylık' cevabına Akşener'den 'sert' çıkış: Cesaret edemedin, korktun

ABB Başkanı Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Etik değildi, aday olsaydım kazanırdım" sözlerine İyi Parti cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Önce Kürşat Zorlu, Yavaş'ın sözleri için "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ne kadar haklı olduğunu bir kez ortaya çıkartmıştır" ifadelerini kaydetti. Ardından Akşener, Yavaş'ın cesaret edemediğini, mücadele etmediğini söyleyip "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilginin izleri konuşulmaya devam ediyor. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık teklifini reddetmesi üzerine İyi Parti lideri Akşener'in sarf ettiği 'korkak' sözlerine cevap vermiş "Etik değildi, aday olsaydım kazanırdım" demişti.

Yavaş'ın adaylık açıklamalarına İyi Parti cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Önce İYİ Parti Sözcüsü Kürsad Zorlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

İYİ PARTİ CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Zorlu açıklamasında şunları kaydetti:

En başından beri olduğu gibi 2 Mart tarihli 6’lı masa toplantısında da Genel Başkanımız iki belediye başkanının halk tarafından teveccüh gördüğünü ve kısa bir süre içerisinde yapılacak kamuoyu araştırmaları yoluyla adayın kim olacağını milletin tercihinin belirlemesi gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak söz konusu toplantıda bu görüşümüz kabul edilmemiş; istişare, mutabakat iklimi akamate uğramış ve ardından Genel Başkanımız iki Büyükşehir belediye başkanına açık bir çağrıda bulunmuştur. Neticede yeniden varılan uzlaşmada da nihai nokta, İYİ Partinin hassasiyeti olan iki büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ana aktörleri olmasıdır.

'AKŞENER BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI'

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı adayı kesinleşene kadar milletin isteğini sürekli gündemde tutmuş ve sonuca en hızlı varabilecek aday için mutabakat tesis edilmesi arayışında olmuştur.

Son yaşananlar Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ne kadar haklı olduğunu bir kez ortaya çıkartmıştır.

Gelinen aşamada tüm Türkiye’de kendi adaylarıyla seçime girmekte olan İYİ Partimiz vefakar mensupları ve öz kadrolarıyla kendi adaylarının yanında duracaktır.

Zorlu'nun açıklamalarından saatler sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişkin kendisine sorulan soruya cevap verdi.

İyi Parti lideri "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi" sözleriyle şunları söyledi:

'CESARETİ İYİ PARTİ'YE GÖREYMİŞ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamaları sorulan Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.