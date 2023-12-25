25 Aralık 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:03

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti’nin vaatlerinden biri, yurt dışından getirilen mobil cihazların IMEI kayıt sürelerinin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkarılmasıydı.

2 DEFAYA MAHSUS 30’AR GÜN UZATILABİLECEK

Konuya ilişkin açıklama AK Parti’den geldi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili. Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabilecek” ifadelerine yer verildi.

6 BOYUNCA NORMAL SIM, 6 BOYUNCA DA e-SIM KULLANABİLECEKSİNİZ

Normalde bu süre 4 ay boyunca geçerliydi. Artık 6 ay boyunca telefon ülkemize girip hat takıldığında 6 ay boyunca kullanılabilecek. Bu normal SIM ve e-SIM için geçerli olacak. Yani çift hatlı bir telefon alırsanız 6 ay boyunca normal SIM ve 6 ay boyunca daha e-SIM ile telefonu 1 yıl kullanabileceksiniz.

2023 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Temmuz 2023 tarihinde alınan yeni kararla birlikte IMEI kayıt ücretinde artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi.

Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak. Bu tutar 2021 yılında ise 2006 TL olarak belirlenmişti.

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.