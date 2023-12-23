23 Aralık 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:56

Eğer bu yıl yeni bir Android telefon satın aldıysanız, sizin telefonunuz da bu listede olabilir. Android Authority, 2023 yılının en güçlü, en iyi özelliklere sahip telefonlarını belirledi. Editörler telefon seçiminde, test verilerini, temel özellikleri ve güncelleme politakası gibi kullanıcı tarafından son derece önemli bilgileri kullandı. Elbette, fotoğraf, kullanıcı arayüzü tasarımı ve yazılım özellikleri dikkate alındı.

İşte 2023'ün en iyi Android telefon modelleri...

5 - MOTOROLA RAZR PLUS

Akıllı telefon üreticisi Motorola, katlanabilir telefon furyasına Razr Plus ile dahil oldu. Samsung'un Galaxy Z Flip telefonlarına rakip olan bu cihazın renk seçenekleri, kapak ekranı, toza dayanıklı olması başlıca dikkat çeken özellikleri.

4 - GOOGLE PİXEL 7A

Teknoloji devi Google'ın akıllı telefon serisi Pixel, Türkiye'de resmi olarak piyasada bulunmasa da ABD'de en çok kullanılan ve beğenilen telefonlar arasında. Google'ın Pixel 7A modeli, 90Hz ekran yenileme hızı, kablosuz şarj özelliği sunuyor.

3 - SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S23 Ultra, en iyi Android telefonlar listesinde 3. sırada kendine yer buldu. Samsung Galaxy S23 Ultra'nın özellikle kamera tarafındaki yükseltmeleri, performans ve kapsamlı yazılım desteğiyle ön plana çıktığına vurgu yapıldı.

2 - OPPO ONEPLUS OPEN

Katlanabilir telefon modelleri arasında dikkat çeken bir telefon modeli ikinci sırada yer aldı... Samsung'un amiral gemisi S23 Ultra'sını bile geride bırakan bu telefon OnePlus Open. Katlanabilir ekranlı OnePlus Open, rakip katlanabilir cihazların aksine ekranda ölü piksel sorunları göstermemesiyle öne çıkıyor. Ayrıca Galaxy Z Fold ve Pixel Fold gibi rakiplerinden daha uygun fiyatlı olmasıyla daha ulaşılabilir.

1 - GOOGLE PIXEL 8 PRO

Google'ın Pixel serisi peş peşe 3 yıldır Android Authority tarafından "yılın en iyi Android telefonu" seçildi. Editörlerin incelemelerine göre, Pixel 8 Pro telefon, Google'ın şimdiye kadarki en eksiksiz akıllı telefon ürünü. Bu telefon modelinin özellikle yapay zeka ve kamera iyileştirmeleriyle rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor.