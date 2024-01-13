Yeniden Refah Partisi'nde Aydal rahatsızlığı

13 Ocak 2024 05:50 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 06:01

HABER MERKEZİ / ANKARA - Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti arasında yürütülen seçim iş birliği görüşmelerinde henüz bir uzlaşmaya varılamazken, parti içinde bu konuda farklı görüşler dile getiriliyor.

YRP’li bazı parti yöneticilerinin son günlerde AK Parti’ye yönelik eleştirileri parti içinde tartışmalara neden oldu. Son olarak, YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine atıf yaparak “Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Partili arkadaşlar diyorlar ki ‘Bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.’ Biz AK Parti’ye kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar” açıklamasını yaptı ve AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a eleştiriler yöneltti.

Aydal’ın bu açıklaması kendi partisinden de tepki çekti. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, açıklamaların partiyi bağlamadığını, yerel seçimlere ilişkin ittifaklarına ilişkin görüşünün önümüzdeki günlerde Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından açıklanacağını söyledi.

KİRVESİ İNÖNÜ

Doğan Aydal’ın kirvesinin İsmet İnönü olduğu ortaya çıktı. Aydal daha önce verdiği bir röportajda “İsmet Paşa imzalı fotoğrafı özenle saklıyorum. Bizim için gurur kaynağı. Babam Vahap Aydal, İnönü hayranıydı. Ailemiz CHP’li olduğu için kendisiyle tanışıyorlardı” ifadelerini kullanmış.