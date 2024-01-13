Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yeniden Refah Partisi'nde Aydal rahatsızlığı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın "Tabanımız AK Parti ile işbirliği istemiyor" sözleri partiyi karıştırdı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise "Açıklamalar partimizi bağlamıyor" dedi.

    Yeniden Refah Partisi&#039;nde Aydal rahatsızlığı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    HABER MERKEZİ / ANKARA - Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti arasında yürütülen seçim iş birliği görüşmelerinde henüz bir uzlaşmaya varılamazken, parti içinde bu konuda farklı görüşler dile getiriliyor.

    YRP’li bazı parti yöneticilerinin son günlerde AK Parti’ye yönelik eleştirileri parti içinde tartışmalara neden oldu. Son olarak, YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine atıf yaparak “Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Partili arkadaşlar diyorlar ki ‘Bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.’ Biz AK Parti’ye kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar” açıklamasını yaptı ve AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a eleştiriler yöneltti.

    Aydal’ın bu açıklaması kendi partisinden de tepki çekti. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, açıklamaların partiyi bağlamadığını, yerel seçimlere ilişkin ittifaklarına ilişkin görüşünün önümüzdeki günlerde Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından açıklanacağını söyledi.

    KİRVESİ İNÖNÜ

    Doğan Aydal’ın kirvesinin İsmet İnönü olduğu ortaya çıktı. Aydal daha önce verdiği bir röportajda “İsmet Paşa imzalı fotoğrafı özenle saklıyorum. Bizim için gurur kaynağı. Babam Vahap Aydal, İnönü hayranıydı. Ailemiz CHP’li olduğu için kendisiyle tanışıyorlardı” ifadelerini kullanmış.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeniden Refah PartisiAK Parti
    Haberler > Politika > Yeniden Refah Partisi'nde Aydal rahatsızlığı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Behsat Ç. Mansur Yavaş iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu - PolitikaBehsat Ç. Mansur Yavaş iddiasıyla ilgili ilk kez konuştuDEM Parti, Ankara dahil 7 ilde adayını açıkladı - PolitikaDEM Parti, Ankara dahil 7 ilde adayını açıkladıTürkiye’nin 3’te 2’sinden fazlası ittifaktan rahatsız! - PolitikaTürkiye’nin 3’te 2’sinden fazlası ittifaktan rahatsız!Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' açıklaması - PolitikaYeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' açıklamasıBu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyor - PolitikaBu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyorBüyükerşen adaylıktan çekilmek için bu şartı öne sürmüş - PolitikaBüyükerşen adaylıktan çekilmek için bu şartı öne sürmüşLider kim anlamadım! - PolitikaLider kim anlamadım!Külliye’de emekli zammını görüştüler - PolitikaKülliye’de emekli zammını görüştülerÜmit Özdağ'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler! - PolitikaÜmit Özdağ'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!İBB Meclisi seçim öncesi karıştı - PolitikaİBB Meclisi seçim öncesi karıştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...