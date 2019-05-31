Mescid-i Nebevi’de iftar bereketi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında Medine-i münevverede Peygamber Efendimizi ziyarete giden on binlerce mü’min, onun mescidinde cömert hayırseverlerin kurduğu iftar sofralarında oruçlarını açıyor.

Ramazan ayında Medine-i münevverede Peygamber Efendimizi ziyarete giden on binlerce mü’min, onun mescidinde cömert hayırseverlerin kurduğu iftar sofralarında oruçlarını açıyor. Yüzyıllardır devam eden bu toplu iftar geleneği sayesinde 500-600 bin mü’min aynı anda oruçlarını açıyor. Hayırseverlerin kendileri de, çocukları da bizzat bu davette hizmet ediyor; hurma, pide ve su dağıtıp oradan geçenleri sofralarına davet ediyorlar. Sadece Medineliler değil, Türkler de sofra kurup bu sevaba ortak olmaya gayret ediyor. MEDİNE İHA