Aylık İmsakiye
İstanbul İftara kalan zaman 20:37:00
20:37:00
  • İmsak 03:13
  • Güneş 05:28
  • Öğle 13:13
  • İkindi 17:13
  • Akşam 20:37
  • Yatsı 22:34
26 Ramazan 1440
31 Mayıs 2019 Cuma
  3. Mescid-i Nebevi’de iftar bereketi

Mescid-i Nebevi’de iftar bereketi

Mescid-i Nebevi’de iftar bereketi

Ramazan ayında Medine-i münevverede Peygamber Efendimizi ziyarete giden on binlerce mü’min, onun mescidinde cömert hayırseverlerin kurduğu iftar sofralarında oruçlarını açıyor.

 Ramazan ayında Medine-i münevverede Peygamber Efendimizi ziyarete giden on binlerce mü’min, onun mescidinde cömert hayırseverlerin kurduğu iftar sofralarında oruçlarını açıyor. Yüzyıllardır devam eden bu toplu iftar geleneği sayesinde 500-600 bin mü’min aynı anda oruçlarını açıyor. Hayırseverlerin kendileri de, çocukları da bizzat bu davette hizmet ediyor; hurma, pide ve su dağıtıp oradan geçenleri sofralarına davet ediyorlar. Sadece Medineliler değil, Türkler de sofra kurup bu sevaba ortak olmaya gayret ediyor.  MEDİNE İHA

31.05.2019 - 07:25

Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde... Detay

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
Oruç kefareti için
Ramazan Orucu bahsi Dinlemek için tıklayın...
Video
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Video
Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor: Sebebi çok şaşırtacak
Video
İçinde yağ olmayan şerbetli tatlı ekmek kadayıfı
Oruç ve Ramazan
Günün Yemeği
Antalya usulü piyaz tarifi
Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde.....