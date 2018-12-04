Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmaya göre yemeklerde kullanılacak bir bardak beyaz pirinç tavsiye edilen günlük folik asit ve B vitamini değerinin yüzde 23’ünü karşılıyor ve bu içeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Pirincin içerdiği 15 çeşitten fazla vitamin, mineral, faydalı antioksidanlar ve sağladığı enerji ile tam bir sağlıklı besin deposu olduğunu bildiren uzmanlar “Pirinç vücudun yavaş yavaş sindirdiği kompleks karbonhidrat içeriği sayesinde hücre yenilemenin yanı sıra gün boyu enerjik kalmaya ve iyi hissettiren kimyasal serotonin salgılanmasını artırarak iştahını kontrol altında tutmayı da sağlıyor” diyorlar.