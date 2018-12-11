Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Arizona Devlet Üniversitesinden araştırmacılar, hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda yaraları kapatmak için altın ve ipek nanomateryalları yerleştirilmiş renkli lazer ışınları kullandı. Bu tedavi dikme ve yapıştırma gibi geleneksel tüm yara kapatma metotlarından çok daha hızlı ve sağlıklı sonuç verdi. Çalışmada araştırmacılar bir çeşit saflaştırılmış ipeğin içerisine nanorod adı verilen çok küçük boyutta altın iğneler yerleştirdi. Lazer bu materyalin üzerinde parladığında oluşan sıcaklık, ipeğin cilt ile bağlanmasını sağladı. Oluşan mühür, geleneksel yara kapatma yöntemlerinden yedi kat daha fazla etkili oldu. Ayrıca lazer, tedavi sırasında cilde de zarar vermedi. DHA