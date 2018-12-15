Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tropikal meyve olmasına rağmen artık ülkemizde de her mevsim bulunan ananas, tam bir şifa kaynağı aslında. Düşük kalorisi ve lif deposu olması sebebiyle diyetlerde de rahatça tüketilebilen ananas, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kilo vermeye yardımcı oluyor, tansiyonu dengeliyor, göz sağlığını koruyup kemikleri güçlendiriyor. Bütün bunların üzerine bir de parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor.