Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Çağımızın en korkulan hastalıklarından biri olan Alzheimer’ın insan beynine 25 yıl öncesinde yerleştiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen “Hasta unutkanlık problemi ile doktora gittiğinde aslında hastalık başlamış oluyor. Bu aşamada yapılacak tek şey hastayı biraz rahatlatmak, elimizdeki ilaçlarla çok az da olsa yavaşlatabilmek. Bu yüzden Alzheimer’ı oluşmadan engellemek zorundayız” dedi. Hastalığın genetik yatkınlıktan dolayı oluşması ihtimalinin yüzde 2 olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Nöroloji Uzmanın Dr. Özmen, çevresel faktörlerin daha önemli olduğunu ve bunları değiştirerek Alzheimer’dan korunmanın mümkün olacağını belirterek, “Çalışmalar emeklilik, yalnız yaşamak ve depresyonun Alzheimer riskini artırdığını gösterirken eğitim seviyesi yüksek daha sosyal, daha neşeli kişilerin Alzheimer riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Beslenmenin de koruyucu etkilerinin bulunduğuna değinen Dr. Özmen “Akdeniz tipi beslenmenin koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Haftada en az bir kere Omega-3 yönünden zengin yağlı balık, her gün bol yeşil yapraklı sebze, zeytinyağı ile yapılan yemeklerin tüketilmesi ve kahvenin günde bir bardak ile sınırlandırmanın koruyucu etkisi var” dedi.